Bombenentschärfung am Mittwoch - 7.500 Menschen in Berlin-Wilmersdorf müssen Wohnungen verlassen

Di 20.02.24 | 18:56 Uhr

Bild: dpa-Bildfunk/Jörg Carstensen

Bei Bauarbeiten in der Mecklenburgischen Straße in Berlin-Schmargendorf ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Am Mittwoch soll sie entschärft werden - mit weitreichenden Folgen für Tausende Anwohner und auch für mehrere Kitas in dem Gebiet.



Tausende Bewohner des Gebietes rund um die Mecklenburgische Straße im Berliner Stadtteil Schmargendorf (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf) müssen sich am Mittwochmorgen auf eine Evakuierung einstellen. Grund: Eine 250-Kilogramm schwere Weltkriegsbombe muss entschärft werden, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Der Blindgänger wurde demnach am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten in der Mecklenburgischen Straße gefunden.



Der Fundort des Blindgängers ist derzeit abgesperrt und wird von Einsatzkräften der Polizei rund um die Uhr bewacht. Aus Sicherheitsgründen wird ein Sperrkreis im Radius von 500 Metern um den Fundort errichtet.

Auch Kitas müssen geräumt werden

Laut Polizei sind rund 7.500 Menschen von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Sie alle müssen bis spätestens 9 Uhr am Mittwochmorgen ihre Wohnungen verlassen haben. Betroffenen werden während der Entschärfung Notunterkünfte zur Verfügung gestellt. Wo die sich befinden, soll noch bekannt gegeben werden.



Von der Evakuierung betroffen sind laut Polizei drei Kindertagesstätten und 30 Wohnblöcke. Nach Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen und Errichtung von Verkehrssperren soll mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden.

Zahlreiche Straßen und Kleingartenanlagen sind betroffen

Folgende Straßen werden von den Evakuierungsmaßnahmen und den Sperrungen ganz oder teilweise betroffen sein:



· Binger Straße

· Eberbacher Straße

· Forckenbeckstraße

· Franz-Cornelsen-Weg

· Friedrichshaller Straße

· Heidelberger Platz

· Helene-Jacobs-Straße

· Homburger Straße

· Johannisberger Straße

· Mecklenburgische Straße

· Nauheimer Straße

· Rudolf-Mosse-Straße

· Schlangenbader Straße

· Sodener Straße

· Wiesbadener Straße

· Kleingartenanlage Johannisberg (bis Nelkenweg)

· Kleingartenanlage Binger Loch an der Rudolf-Mosse-Straße

· Kleingartenanlage Alt-Rheingau

· Kleingartenanlage Kissingen

· Kleingartenanlage Mannheim

· Kleingartenanlage Friedrichshall

· Kleingartenanlage Oeynhausen (bis Tulpenweg)

· Abzweig Steglitz der BAB 100, ab Anschlussstelle Schmargendorf



Die Berliner Polizei will nach eigenen Angaben am Mittwoch fortlaufend über ihren Einsatzkanal auf X über den jeweils aktuellen Stand des Einsatzes rund um die Bombenentschärfung informieren.

Sendung: