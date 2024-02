Ein Streit zwischen zwei Wachleuten der Aufnahmestelle für Geflüchtete auf dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel ist am Donnerstagabend eskaliert. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, soll ein 34 Jahre alter Mann seinen 18 Jahre alten Kollegen dabei auf dem Gelände des Ankunftszentrums mit einem Messer verletzt haben.

Nach Zeugenaussagen sollen die beiden Männer zunächst in ein Streitgespräch geraten sein und sich gegenseitig beleidigt haben. Im weiteren Verlauf hätten sich die beiden mit Fäusten geschlagen, bevor der 34-Jährige schließlich ein Messer gezogen und den jüngeren Kollegen damit an der Brust und am Gesäß verletzt habe. Der 18-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.