In Birkenwerder (Oberhavel) hat am Sonntagabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Am frühen Morgen konnte das Feuer vorerst gelöscht werden, wie die zuständige Leitstelle der Feuerwehr dem rbb mitteilte. Ein Anwohner wurde bei dem Brand leicht verletzt.



Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig gerettet werden. Auch die Bewohner des Nachbargebäudes mussten wegen der starken Rauchentwicklung ihre Wohnungen verlassen. Die Brandursache muss noch untersucht werden.



Die Leitstelle Nordost der Brandenburger Feuerwehr hatte bis zum frühen Morgen gegen 4 Uhr Anwohner vor starker Geruchsbelästigung durch Rauch gewarnt. Der Einsatzort an der Hauptstraße in Birkenwerder sollte weiträumig umfahren werden. Die Warnung wurde inzwischen aufgehoben.