Am Uniklinikum in Neuruppin ist die Schließung der Fachkliniken für HNO- sowie Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie vom Tisch. Der Kreistag von Ostprignitz-Ruppin hat am Mittwochabend auf einer Sondersitzung mit großer Mehrheit beschlossen, dass die Fachkliniken erhalten bleiben. Allerdings in veränderter Form.

Die beiden Fachabteilungen sollen künftig zusammen mit der Neurochirurgie zu einer sogenannten "Kopfklinik" zusammengefasst werden. So seien etwa Einsparungen bei den Chefärzten möglich.