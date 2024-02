Zusammen Gras anbauen - Cannabis-Verein in Brandenburg gegründet

Di 13.02.24 | 20:31 Uhr

Bild: rbb

Die Droge Cannabis darf in Vereinen ab dem 1. Juli gemeinschaftlich angebaut werden. Der Gründer des neuen Cannabis Social Clubs in Brandenburg an der Havel hält den Konsum ab 18 Jahren aber für zu früh.

Früher hat Kevin Stasik aus Potsdam-Mittelmark Cannabis illegal konsumiert und selbst verkauft. Heute raucht er die Blüten ganz legal – auf Rezept und aus der Apotheke. "Für mich ist es eine Hilfe, meine Filter zu sortieren, weil ich als Asperger-Autist eine Menge an Informationen aufnehme. Geräusche, Gefühle, was ich sehe, das kann mein Gehirn nicht gut filtern. Das ist einfach zu viel", sagte der 43-Jährige dem rbb.

Pro Monat höchstens 50 Gramm Cannabis pro Mitglied

Dass Cannabis bald auch zu Genusszwecken erlaubt sein soll, findet Kevin Stasik gut. Die Pläne der Bundesregierung sehen unter anderem vor, dass Cannabis in sogenannten Cannabis Social Clubs angebaut und an Mitglieder abgegeben werden darf: pro Monat höchstens 50 Gramm pro Mitglied. So einen Club hat Kevin Stasik in Brandenburg an der Havel auf die Beine gestellt. "Wir sind so weit, dass wir mit den ersten Vermietern in Kontakt stehen. Wir haben unsere ersten Gründungsmitglieder zusammen, den Verein gegründet und unsere Satzung erstellt", sagt Kevin Stasik.

Maximal 500 Mitglieder pro Club

Der Brandenburger hofft, dass der Schwarzmarkt durch die Legalisierung langfristig ausgetrocknet wird und Konsumenten in Cannabis Social Clubs ab diesem Sommer anfangen können, Cannabis für ihren Eigenbedarf anzubauen. Cannabis Social Clubs verstehen sich als nichtkommerzielle Hanfanbaugemeinschaft, die sich gemeinschaftlich um Gewächshäuser, Anbauflächen, Ausrüstung, Ernte und Konsum kümmert. Die mögliche Mitgliederzahl ist laut Gesetzentwurf auf maximal 500 Mitglieder begrenzt. Entsprechend ihres Bedarfs und ihrer Vereinssatzung errechnet sich der Mitgliedsbeitrag, über den sich die Vereine finanzieren.

Kevin Stasik sieht durchaus auch Gefahren beim Cannabis-Konsum. "Ich habe auch Menschen gesehen, wo es schiefgegangen ist. Die die Schule hingeschmissen haben, ihre Lehre nicht abgeschlossen haben, diese Null-Bock-Stimmung." Die Abgabe an 18-Jährige sieht er deshalb kritisch. "Das finde ich persönlich noch ein bisschen zu jung, denn mit 18 Jahren ist das Gehirn noch nicht ausgewachsen. Deshalb ist unser Social Club erst ab 21 betretbar", sagt Kevin Stasik, der als eigentliche Zielgruppe Menschen erst ab 30 ansprechen wolle.

Cannabis-Club auch in Dahme-Spreewald in Gründung

In Brandenburg befindet sich auch im Landkreis Dahme-Spreewald ein Cannabis Social Club im Aufbau, in Berlin sind es mindestens ein Dutzend. Der Dachverband deutscher Cannabis Social Clubs listet deutschlandweit aktuell knapp über 100 Clubs auf, die sich teilweise noch in Gründung befinden und teilweise schon eingetragene Vereine sind. Eigenanbau und Besitz bestimmter Mengen der Droge sollen für Volljährige ab 1. April erlaubt sein. Das entsprechende Gesetz soll in der Woche ab dem 19. Februar im Bundestag verabschiedet werden.

Stübgen warnt vor Mehrbelastung von Polizei und Institutionen

An den Plänen gibt es Kritik und Widerstand. Zuletzt lehnte etwa Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) die von der Ampelregierung geplante Legalisierung von Cannabis ab. Das Gesetz sei so nicht kontrollierbar, sagte Stübgen am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Er warnte vor einer Mehrbelastung von Polizei, Gesundheitsämtern und Staatsanwaltschaften. Stübgen befürchtet außerdem, dass die Zahl der Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Cannabis-Konsum steigen wird. "Ich kann die Koalition deshalb nur dringend auffordern, dieses Gesetz nicht zu verabschieden", sagte Stübgen.

Jugendrichter Andreas Müller: "Gesetz nicht völlig durchdacht"

Der langjährige Jugendrichter Andreas Müller sieht das geplante Gesetz zur Cannabis-Freigabe als ersten Schritt in die richtige Richtung, um Konsumenten zu entkriminalisieren. Er fordert aber auch Nachbesserungen. "Mir fehlt ein Gesamtkonzept, nämlich, wie ursprünglich vorgesehen, die kontrollierte Abgabe von Cannabis in entsprechenden Geschäften." Das neue Gesetz sei Stückwerk und nicht völlig durchdacht, sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur. Der Jurist gilt seit Jahren als eine der stärksten Stimmen für die Legalisierung von Cannabis im Land. Müller, der aktuell Strafrichter am Amtsgericht Bernau (Barnim) ist, hat nach eigenen Angaben auch am Cannabis-Kontrollgesetz der Grünen mitgearbeitet.

