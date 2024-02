Über ein Jahr schon rüttelt die Pandemie am Familienleben. Doch was Mütter und Väter erleben, unterscheidet sich erheblich – vor allem wenn es um Kinder und Haushalt geht. Eine interaktive Story von Sophia Mersmann, Sophia Bernert und Haluka Maier-Borst

Eine faire Teilung von Care-Arbeit scheitert - wie bei König und Hoepner - bei vielen Paaren. "In der Forschung ist sehr gut belegt, dass es so eine Art Realitätsschock genau an der Stelle gibt, wenn Paare sich für Kinder entscheiden", sagt Sabine_ Hark, Soziolog:in und Professor:in mit den Schwerpunkten Geschlechterforschung und feministische Erkenntnistheorie. An der Technischen Universität Berlin leitet Hark das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. "Auch die Studierenden, die mit Anfang 20 in meinen Lehrveranstaltungen sitzen und sagen 'Bei uns ist alles total gleichberechtigt', realisieren mit Ende 20: Die Pfade, die möglich sind, sind eben doch sehr unterschiedlich." Care-Arbeit liegt nach wie vor zum großen Teil in der Verantwortung von Frauen. Unter Care-Arbeit versteht man die Sorgearbeit. "Das sind alle Tätigkeiten, die die Fürsorge für andere Menschen betreffen und alles, was drum herum passiert. Nicht nur auf ein Kind aufpassen oder sich um einen Angehörigen kümmern, sondern auch das Kochen, das Putzen und alles, was noch so anfällt”, erklärt Jo Lücke. Sie ist Trainerin für Equal Care und hilft Unternehmen, aber auch Paaren dabei, Care-Arbeit nicht zur aufzuwerten, sondern auch gleichberechtigter aufzuteilen. "Auch alles, was im Kopf stattfindet, gehört zur Care-Arbeit: den Alltag organisieren, die Familie koordinieren und logistische Prozesse planen." Letzteres kennt man auch unter dem Begriff "Mental Load".

Die Aufteilung von Fürsorgetätigkeiten ist immernoch ungleich verteilt – auch in Berlin und Brandenburg. In Berlin beträgt die aufgewendete Zeit für Haushaltsführung und Familienbetreuung bei Männern im Schnitt 2:41 Stunden und bei Frauen 3:38 Stunden pro Tag. In Brandenburg sind die Unterschiede noch deutlicher: Hier wenden Männer im Schnitt 2:46 Stunden am Tag für Haushalt und Kinder auf, Frauen dagegen 3:57 Stunden. Das geht aus der aktuellen Zeitverwendungserhebung von diesem Mittwoch hervor, die das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg alle zehn Jahre veröffentlicht. Zu den abgefragten Tätigkeiten gehörten unter anderem das Kochen von Mahlzeiten, Einkaufen, aber auch Gartenarbeit, Tierpflege oder Reparaturarbeiten am Haus.

Obwohl Hoepner und König das Problem sehen, ist es ein schleichender Prozess zurück zur traditionellen Rollenaufteilung: "50:50 ist eigentlich eine einfache Rechnung, aber man muss da im Alltag unglaublich viel Zeit und Energie reinstecken", sagt Hoepner. Er gibt zu, dass sie anfangs nicht gezielt nach Lösungen gesucht hätten. Heute diskutiert das Paar über mögliche Aufgabenaufteilungen: Welche Aufgaben vor allem an König kleben bleiben, welche Hoepner gut übernehmen kann – aber auch, in welchen Bereichen eine fifty-fifty Aufteilung einfach nicht klappen wird, weil einem bestimmte Aufgaben nicht liegen, oder schlichtweg nicht so wichtig sind wie dem anderen.

Der Equal-Care-Day, also der Tag der gleichverteilten Sorgearbeit, will alle vier Jahre am 29. Februar auf dieses Ungleichgewicht aufmerksam machen. Der Schalttag ist symbolisch gewählt und soll zeigen, dass Männer weltweit ungefähr vier Jahre bräuchten, um so viel Fürsorgetätigkeiten zu leisten wie Frauen in einem Jahr. Deutsche Männer schneiden im internationalen Vergleich also verhältnismäßig gut ab. Im Vergleich zu Dänemark und den Niederlanden ist in Deutschland laut dem Gender Equality Index 2023 [eige.europa.eu] aber noch Luft nach oben .

Jeder zweite Vater findet, dass kleine Kinder genauso gut vom Papa betreut werden können wie von ihrer Mutter. Und viele wünschen sich eine partnerschaftliche Aufteilung bei der Kinderbetreuung. Das geht aus dem Väterreport 2023 des Bundesfamilienministreriums [bmfsfj.de] hervor. Jeder zweite Vater gibt an, gern die Hälfte der Betreuung übernehmen zu wollen. Tatsächlich umsetzen tun das aber nur 21 Prozent.

Zwar ist der Anteil der Väter, die in Elternzeit grundsätzlich gewachsen, die Dauer ist aber relativ kurz. Die meisten Väter, die in Elternzeit gehen, nehmen sich 2 Monate. Dass viele Väter nicht in Elternzeit gehen, hat auch finanzielle Gründe. Mehr als die Hälfte der Väter, die nicht in Elternzeit gegangen sind, begründen das mit potenziellen Einkommensverlusten. Aber auch Väter mit einem höheren Haushaltsnettoeinkommen geben finanzielle Gründe an. Gleichzeitig spielen Geschlechtererwartungen eine Rolle. Immerhin ein Drittel der Väter findet die traditionelle Aufgabenteilung von Hausfrau und Verdiener-Vater immer noch am besten. Unter Müttern ist ein Viertel dieser Ansicht.