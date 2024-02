Sascha Berlin Mittwoch, 28.02.2024 | 18:31 Uhr

Das ist so ein Stuss, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Tempelhof soll am Rande bebaut werden. Und Tempelhof liegt genauso wenig in der Mitte, wie Tegel am Rand liegt (die Flughäfen wohlgemerkt). Und wenn sie von Berlin auch nur ein wenig Ahnung hätten, wüssten sie, dass die umliegenden Gebiete am Flughafen eher sozial schwach denn stark sind. Fahren Sie doch einfach in das Nest aus dem sie zugezogen sind und lassen sie Berliner einfach machen.