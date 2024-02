Immanuel Berlin Dienstag, 20.02.2024 | 13:33 Uhr

Fogel Fau:

"Ich habe gehört in Russland und China werden Journalisten verfolgt, weil sie den Staat kritisieren"



Was hat das mit dem Theam hier zu tun? NICHTS!

Denn es geht hier nicht um Kritik am Staat! Es geht hier vermutlich darum, dass Urteile und Beschlüsse erst ab einem gewissen Zeitpunkt veröffentlicht werden dürfen. Leider ist der Artikel diesbezüglich sehr ungenau und spricht den eigentlichen tatvorwurf überhaupt nicht an. Das sorgt dann für diese Missverständnisse.



RBB, Bitte nachbessern! Warum wurde hier angeklagt? Gegen welche Strafnorm soll hier verstoßen worden sein?