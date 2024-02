Jens T Dienstag, 20.02.2024 | 11:25 Uhr

Loretta gibt es zum Einen bereits sehr viel länger, als nur 14 Jahre, zum Anderen war der Laden so oft, so brechend voll, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass nun wirklich ein Ende sein MUSS.



Ich bin selbst Sohn von Gastronomen und habe die Entwicklung seit meiner Kindheit deutlich bewusst miterlebt.



Wer ohne Zukunftskonzept, ausgerichtet auf "magere Zeiten" agiert, der muss halt schließen. Punkt.



Soll an dieser Stelle etwa nach Förderung geheischt werden???



Macht zu und gut ist's