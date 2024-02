Neues Parkhaus in Bernau eröffnet – am Ende ohne Verbot für Elektroautos

Ein neues Parkhaus an der S-Arena in Bernau (Barnim) ist am Mittwochvormittag nach mehrfachen Verzögerungen eröffnet worden. Das Parkhaus hat eine Kapazität von 600 Stellplätzen, sagte Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) dem rbb. Da aber aktuell noch Bauarbeiten im Obergeschoss finalisiert werden, seien erstmal nur 300 Parkplätze freigegeben.

Das Parkhaus hätte im vergangenen Jahr in Betrieb gehen sollen. Es habe aber Lieferengpässe auf der Baustelle und sogar Wasser im Untergeschoß gegeben, sagte Jens Häßler, Geschäftsführer der Bernauer Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) dem rbb. Zudem sei die behördliche Freigabe erst in letzter Minute eingetroffen. "Wir hatten bis gestern Abend noch keinen Schriftsatz in der Hand, dass jetzt alle Auflagen erfüllt sind."