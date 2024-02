Weitwinkelobjektiv Berlin Donnerstag, 01.02.2024 | 13:35 Uhr

seit Mi-Abend, also seit noch nicht einmal 24 Stunden kein Internet, kein TV und kein Telefon: wie furchtbar, was für eine Katastrophe!

Ist eben der Nachteil, wenn zuhause alle Medien über ein Kabel bzw. einen Anbieter bezogen werden.

Die einzigen, denen so ein evtl. sogar längerer Ausfall gefährlich werden könnte, sind Menschen, die ein Notrufsystem genau in dieser Zeit in Anspruch nehmen müssen.

Spannend wird es aber, wenn auch Firmen, Supermärkte, Banken und Geldautomaten, Tankstellen usw. für Tage oder gar Wochen keinen Internet-Zugang hätten.

Backup-Lösungen für diesen "Worst Case": wohl Fehlanzeige!

Die selbst hergestellte Abhängigkeit von stabilen und schnellen Internet-Verbindungen ist für unsere globalisierte Gesellschaft viel gefährlicher als die ehemalige Abhängigkeit von russischem Öl und Gas.

So, nun muß ich in der Apotheke ein lebenswichtiges Medikament abholen - hoffentlich hat die Apotheke Internet, um mein e-Rezept lesen zu können ...