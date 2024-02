Einfach gerechnet kommen an jedem Tag - also auch an den Hochwintertagen - immer 90 Sekunden mehr Licht am Tag hinzu. Rechnerisch also: jeden Morgen und Abend anderthalb glückliche Sonnenminuten, die wir mit dem Blick auf das glitzende Wasser von Orankesee oder Havel verbringen dürfen. Leider aber überholt hier - also im Dezember und Januar - unser Sonnenfieber die Logik der Astronomie sehr deutlich. Das heißt: Die Sonne an unserem Horizont bewegt sich anders. Zwar folgt sie der Mathematik - aber eben nicht unserer Rechnerei aus dem Hobbykeller.

Begründet ist diese ungleiche Veränderung mit der Neigung der Erdachse, also der Schräglage. Vorstellen kann man sich das so, dass die Sonne die Erde wie an einem Selfiestick entfernt hält und um sich drehen lässt und da, wo das Handy, also die Erde, festgemacht ist, ist eine schräge Achse eingebaut, auf der das Handy/die Erde um sich selbst kreiselt im Winkel von 23,5 Grad. Mathematisch ausgedrückt: Die Drehungen der Erde um die Sonne und die Drehungen der Erde finden auf verschiedenen Drehungsachsen statt.



Diese Schräglage führt dazu, dass die Strahlen der Sonne zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich stark auf die Erde treffen. Am kürzesten Tag im Dezember und am längsten Tag des Jahres im Juni erreicht die Drehungsachse der Erde den größten Neigungswinkel von entweder minus 23 oder plus 23 Grad. In der Halbjahresmitte zwischen diesen beiden Tagen also am 21. März und am 21. September erreicht die Erde die 0 Grad Achsenrotation. Und zwischen diesen beiden Punkten nehmen die Tageslicht-Stunden zu oder ab.