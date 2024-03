Die Evangelische Kirche steht nach Meinung des Bischofs von Berlin-Brandenburg, Christian Stäblein, erst am "Anfang einer richtigen Aufarbeitung" von sexualisierter Gewalt in ihren eigenen Reihen. "Wir sind zu spät, das muss man ganz deutlich sagen", sagte Stäblein.

Zu einer Ende Januar veröffentlichten Missbrauchs-Studie sagte der Bischof, die Evangelische Kirche müsse nun einstehen zu dem Versagen, dass sie "in furchtbarer Weise gezeigt hat". "Wir müssen sehr deutlich sehen, wo wir versagt haben", so Stäblein am Freitag in der rbb24 Abendschau.

Es gelte jetzt, alle Akten anzugucken, auch die Personalakten. Es werde keine Aufarbeitung geben, "wenn nicht alles auf dem Tisch liegt". Betroffene bat der Bischof, sich zu melden.

Sendung: rbb24 Abendschau, 29.03.2024, 19:30 Uhr