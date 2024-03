Bernhard Berlin-Halensee Samstag, 23.03.2024 | 19:46 Uhr

@ CD: und wie sieht es mit der Adresse Ku´damm 210 aus. Dort steht ein Hochhaus in Umwandlung und wird hoch gepriesen: https://www.kudamm210.de/ Der Turm wurde auch nicht abgerissen und soll ertüchtigt werden. (Leider braucht jeder Bauherr auch Geld, am Ku´damm scheint es aktuell zu fehlen.)

Nur wird schon seit Jahren gepredigt, dass Erhalt und Umbau im Bestand einem Abriss vorzuziehen ist. - Wie hoch sollen denn die Berliner-Schuttberge in Ketzin noch werden bis es sich rumspricht, dass höher, schneller, neuer und glitzernder nicht mehr zeitgemäß ist.