Ein 26 Jahre alter Kradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Berlin im Krankenhaus gestorben.



Nach Angaben der Polizei vom Montag ereignete sich der Unfall am Samstagabend auf der Gneisenaustraße in Kreuzberg. Dort war ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Auto in Richtung Zossener Straße unterwegs. Bei einem beabsichtigten Fahrspurwechsel sah der laut Polizei offenbar ein anderes Auto nicht. Als dessen Fahrer daraufhin hupte, soll der 52-Jährige versucht haben, wieder zurück in den linken Fahrstreifen zu fahren. Dort stieß er gegen den Kradfahrer.

Der junge Mann soll daraufhin gegen einen Baum geprallt und gestürzt sein. Er erlitt eine Verletzung am Kopf und kam ins Krankenhaus - dort erlag er seinen Verletzungen.

Die anderen beiden Männer blieben unverletzt.