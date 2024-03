Zwei unbekannte Männer haben einen vollen Eimer Frittieröl auf eine Treppe des Bahnhofs Berlin-Lichtenberg geschüttet. Mindestens 13 Menschen rutschten darauf aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach verletzte sich ein Mann. Er meldete sich bei der Bundespolizei und klagte über Schmerzen an der Hüfte und den Gelenken.



Die Männer sollen das Öl am Sonntagmorgen auf dem Treppenabgang ausgekippt haben. Zuvor sollen sie in Begleitung einer Frau das Öl bei einem Imbiss gestohlen haben. Bei der Aktion sollen sie sich von der Frau haben filmen lassen. Darnach entfernten sie sich zu Fuß vom Bahnhof.