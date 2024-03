Eine 57-jährige Radfahrerin ist am Montagmorgen in Berlin-Prenzlauer Berg bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden.



Nach Polizeiangaben wurde sie von einem ebenfalls 57-jährigen Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug teilweise überrollt. Der Mann war demnach gegen 8.50 Uhr auf der Greifswalder Straße unterwegs und wollte rechts in die Ostseestraße abbiegen. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit der 57-jährigen Radfahrerin, die in gleicher Richtung geradeaus fuhr.



Die Radfahrerin erlitt Verletzungen an den Beinen und musste notoperiert werden. Laut Polizei schwebt sie in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.