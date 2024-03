Seit Januar reist der Musiklehrer im Ruhestand aus seiner Heimat Osnabrück regelmäßig nach Berlin, wo er eine Ketamin-unterstützte Psychotherapie macht. “Ich fühle mich häufig verloren“, sagt Kuhlewind. "Meine große Hoffnung ist, dass ich durch die Therapie das Gefühl bekomme, endlich anzukommen." Helfen sollen ihm dabei Anästhesistin Andrea Jungaberle und ihr psychotherapeutisches Team. Sie bieten in einer Tagesklinik in Friedrichshain seit 2021 Ketamin-unterstützte Psychotherapien an.

Andrea Jungaberles Team hat in den vergangenen drei Jahren mehr als 400 Menschen ambulant mit Ketamin-unterstützen Therapien behandelt. Die Ketamin-Therapie umfasst 18 Stunden Therapie, kombiniert mit sechs Stunden Ketamin-Wirkdauer, und erstreckt sich über einen Zeitraum von sechs Wochen. In anderen Kliniken unterscheidet sich die Therapie leicht in Dauer und Anwendung – das Prinzip ist aber das Gleiche.

Psychedelika als Hilfsmittel in der Psychotherapie werden aktuell weltweit in Zulassungsstudien erforscht. Auch Andrea Jungaberle hat an einer solchen Studie als durchführende Studienärztin teilgenommen. Synthetisches Psilocybin und MDMA, die bisher vor allem als bewusstseinserweiternde und euphorisierende Drogen bekannt sind, sind dabei die erfolgversprechendsten Kandidaten. Beide Stoffe dürfen seit 2023 in Australien in der Psychotherapie angewendet werden. "Diese Entwicklung wird in Deutschland noch einige Jahre auf sich warten lassen", sagt Jungaberle. Bisher sei das Interesse in der Forschung und von Pharmaunternehmen noch vergleichsweise gering, das Medikament im psychotherapeutischen Bereich verstärkt zu untersuchen.

Nach fünf Ketamin-Verabreichungen neigt sich die Therapie von Kurt Kuhlewind ihrem Ende zu. Er wertet sie als Erfolg: "Ich fühle mich etwas besser als vor der Therapie. Das ist im Moment das Richtige für mich." Nun hofft er, dass die Ketamin-Therapie auch langfristig wirkt und er neue Lebensfreude finden kann.