Versuchte Brandstiftung an Kirche in Berlin-Schöneberg

Unbekannte haben an der Sankt Matthias Kirche auf dem Winterfeldplatz in Berlin-Schöneberg mehrere Feuer gelegt. Das Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach bemerkte ein Passant in der Nacht auf Freitag zunächst mehrere brennende Holzlatten an der Eingangstür der Kirche in der Goltzstraße.