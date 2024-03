Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Die Brandursache sei aber noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.



Flüchtlingskoordinator Albrecht Broemme sagte am Mittwoch dem rbb, vor Ort dauerten die Ermittlungen der Polizei an. Sobald die Stelle freigegeben sei, würden die Reste weggeräumt, erklärte Broemme. Eine neue Halle sei schon bestellt. Sie könne in etwa zwei Monaten an der gleichen Stelle wieder in Betrieb genommen werden.