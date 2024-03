Do 28.03.24 | 18:30 Uhr

Im Großen Tiergarten in Berlin sind in der Nacht zu Donnerstag kurz hintereinander zwei Männer ausgeraubt worden. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte.

Bei der ersten Tat sollen zwei Männer gegen 3 Uhr einen 62-Jährigen auf einem Parkweg zwischen Altonaer Straße und Straße des 17. Juni angesprochen haben. Es soll zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen sein.

Im weiteren Verlauf sollen die Unbekannten den Mann dessen Angaben zufolge aber gewürgt, auf den Boden gestoßen, geschlagen und getreten haben. Die Täter sollen dem Mann Portemonnaie, Handy, Autoschlüssel und sogar das Auto gestohlen haben. Der 62-Jährige kam mit leichten Kopfverletzungen in eine Klinik.