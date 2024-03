Naturkundemuseum zeigt Bruchstücke des in Brandenburg niedergegangenen Meteoriten

Das Berliner Museum für Naturkunde zeigt ab 12. März Bruchstücke eines im Januar in Brandenburg niedergegangenen Meteoriten. Das Gesteinsmaterial werde nur wenige Wochen zu sehen sein, da es empfindlich sei und weiter erforscht werde, teilte das Museum am Dienstag in Berlin mit.

Am 21. Januar war ein Meteorit nordwestlich von Berlin nahe Ribbeck (Kreis Havelland) auf die Erde gefallen. Den Angaben zufolge war es erst der achte Fall weltweit, für den die Kollision eines Asteroiden mit der Erde kurz vor dem Eintritt als Meteor in die Erdatmosphäre vorhergesagt wurde. Das Material hat ersten chemisch-mineralogischen Untersuchungen zufolge eine seltene Zusammensetzung vom Typ Aubrit.