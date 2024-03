Im Landgericht Cottbus ist im Berufungsprozess um den Unfalltod einer ägyptischen Studentin am Montag der Angeklagte freigesprochen worden.

Das hatten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung zuvor in ihren Plädoyers gefordert. Schon 2020 ist der junge Mann zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden und hatte dagegen Rechtsmittel eingelegt.

Der Versuch, den Prozess neu aufzurollen, ist mehrfach gescheitert. Unter anderem, weil es während der Corona-Pandemie schwierig war, Zeugen aus Ägypten einzufliegen, die 2017 am Abend des Unfalls in Cottbus dabei waren. Die gestorbene Frau war Ägypterin und Studentin an der BTU in Cottbus.