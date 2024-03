Ein Mensch bei Wohnungsbrand in Berlin-Spandau gestorben

Do 21.03.24 | 15:46 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Spandau ist am Donnerstag ein Mensch gestorben.

Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, war das Feuer gegen Mittag in einer Wohnung im Erdgeschoss eines viergeschossigen Gebäudes ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte im Tiefwerderweg im Stadtteil Wilhelmstadt eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der Person feststellen. Angaben zu deren Identität machte die Feuerwehr nicht.