Der Aufbau einer staatlichen Medizinischen Uni in Cottbus ist beschlossene Sache. Das Brandenburger Kabinett entschied am Dienstag die Gründung der Medizinischen Universität Lausitz – Carl Thiem. Den entsprechenden Gesetzentwurf stellten Ministerpräsident Dietmar Woidke, Wissenschaftsministerin Manja Schüle (beide SPD) und Gesundheitsstaatssekretärin Antje Töpfer (Grüne) vor, der nun in den Landtag eingebracht wird.

Es sei ein wichtiger Schritt zur Sicherung der Grundlagen für die Entwicklung des ganzen Landes, sagte Woidke. Die Gesundheitsversorgung in der Lausitz soll gestärkt, junge Ärztinnen und Ärzte sollen ausgebildet werden. Mit der neuen Universität, die Kern eines digital unterstützten Netzwerks der Gesundheits- und Pflegeversorgung in der Lausitz werden soll, will Brandenburg auch das Gesundheitswesen in Deutschland voranbringen.