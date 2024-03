Überschüssiger Strom aus Windrädern soll in Rechenzentren fließen

So 17.03.24 | 12:15 Uhr | Von Heike Schüler

Wenn auf der Nauener Platte im Landkreis Havelland, einer 15 Meter hohen Hochebene aus der Eiszeit, mal wieder zu heftiger Wind weht, muss ein Teil der rund 200 Windkraftanlagen abgeschaltet werden. Der Strom kann nicht verbraucht werden, eine Überlastung droht.

Die Überproduktion soll künftig in Rechenzentren fließen. Der Landrat des Landkreises Havelland, Roger Lewandowski (CDU), plant, gleich mehrere dieser "Stromfresser" in der Region zu bauen. Er sieht für alle eine "Win-Win-Situation". Ein Rechenzentrum ist beispielsweise in Wustermark geplant.