In Oranienburg soll am Mittwoch eine weitere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht werden. Ab 8 Uhr wird ein Sperrkreis eingerichtet. Darin liegen auch Kitas und Schulen sowie der Bahnhof Lehnitz.

Ein rund 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe soll am Mittwoch in Oranienburg entschärft werden. Ab 8 Uhr werde ein Sperrkreis mit einem Radius von einem Kilometer um den Fundort am Inselweg im Ortsteil Lehnitz gezogen, teilte die Stadtverwaltung [oranienburg.de] mit.

Rund 4.300 Bewohnerinnen und Bewohner müssen demnach ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Als Anlaufstelle für betroffene Bürgerinnen und Bürger stehen laut Stadt das Bürgerzentrum in der Albert-Buchmann-Straße sowie das Regine-Hildebrandt-Haus in der Sachsenhausener Straße zur Verfügung. Für Fragen hat die Stadt ein Bürgertelefon (03301 600 900) eingerichtet. Im Sperrkreis liegen auch Kitas und Schulen.

Weil auch die Gleise zwischen den Bahnhöfen Lehnitz und Borgsdorf im Sperrkreis liegen, gibt es auch Einschränkungen im Regional- und S-Bahn-Ersatzverkehr. Der S1-Ersatzverkehr fuhr den S-Bahnhof Lehnitz zuletzt um 7:50 Uhr an. Die RB 12 nach Templin rollt zuletzt um 10:22 Uhr los, in Richtung Ostkreuz geht der letzte Zug um 9:30 Uhr. Die Flughafenlinie RB32 startet bis maximal 10:45 Uhr nach Schönefeld. Der RE5 kommt aus Richtung Rostock zuletzt um 10:40 Uhr in Oranienburg an und fährt weiter nach Berlin. Um 10:44 Uhr ist die letzte Abfahrt nach Rostock angesetzt.