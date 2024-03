Aaron Ansgar Dienstag, 12.03.2024 | 11:23 Uhr

In der DDR wurden auch Bomben geborgen, leider haben unsere amerikanischen Freunde die Luftbilder zu Geld gemacht und erst der BRD verkauft. Die DDR hatte also, vom technischen Stand, nicht so viele Möglichkeiten .Die Behauptung, es sei noch keine Bombe unkontrolliert explodiert stimmt nicht, sicher eine im Lehnitzee und eine unmittelbar an meinem Haus in Lehnitz, ein Mädchen wurde schwer verletzt und es gab doch einige Sachschäden.