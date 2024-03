Gasleitung in Lindow bei Bauarbeiten beschädigt

Bei Bauarbeiten in Lindow (Ostpringitz-Ruppin) ist am Dienstag eine Gasleitung beschädigt worden. Polizeisprecher Joachim Lemmel sagte dem rbb, dass ein Einkaufsmarkt, ein Parkhaus und eine Bootshalle in der Granseer Straße geräumt werden mussten. Laut Lemmel wurde offenbar eine Hauptleitung getroffen.

Die Feuerwehr sei vor Ort und habe einen Sperrkreis von zunächst 150 Metern eingerichtet, hieß es weiter.