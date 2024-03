Thomas-Gabriel Rüdiger leitet das Institut für Cyberkriminologie in Oranienburg. In einem Interview redet er darüber, welche Informationen man mit der Veröffentlichung persönlicher Fotos im Netz preisgibt und wer diese Daten nutzen könnte.

rbb|24: Herr Rüdiger, welche Informationen lassen sich aus Fotos herauslesen, die ich öffentlich im Netz poste?

Thomas-Gabriel Rüdiger: Man kann ein Foto im Internet nie ganz alleine betrachten. Es sind fast immer auch kontextuelle Informationen involviert. Geben Sie beispielsweise häufig an, wo sie essen gehen, was haben sie auf dem Bild an? Geben Sie vielleicht auch Informationen über Ihre Verwandten, Freunden oder Ihre Freizeitaktivitäten in sozialen Medien preis? Was ist im Hintergrund des Bilds zu sehen? Man kann in Sozialen Medien zudem Querverbindungen herstellen beispielsweise wer ihre Beiträge liked und kommentiert und so weiter.

So kann man, je nachdem, wie viel sie von sich oder auch andere über sie preisgeben, ganze Profile von ihnen erstellen. Sie müssen auch immer daran denken, dass sie auch auf Schnappschüssen von Kollegen oder Freunden in den sozialen Medien zu sehen sein könnten, von denen sie vielleicht gar nichts wissen. All diese Informationen können letztendlich ausgewertet und kombiniert werden. Diese Informationen können wichtige Datenquellen für Sicherheitsbehörden darstellen, im Gegenzug aber auch für kriminelle Absichten.