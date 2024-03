Kolkraben greifen bei Finsterwalde mehrfach Gänse und Rinder an

So 17.03.24 | 17:08 Uhr

"Es werden immer mehr Kolkraben", so Große. "Die lernen voneinander", wie er sagt. So würden die Raben mittlerweile auf Geburten von Kälbern warten. Noch während die Kuh presse, so Große, würden die Raben gezielt die Augen des Kalbs heraushacken. Danach würden sie sich After und Nabel vornehmen, weiche Stellen, an die sie gut herankämen.

Kolkraben machen den Massener Höfen in der Nähe von Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) Sorgen. Seit Jahrzehnten werden in dem Landwirtschaftsbetrieb Gänse gemästet. Nach mehreren Kolkrabenangriffen zuletzt ist damit nun Schluss. Und auch die Kühe leiden unter den aggressiven Vögeln. Die Kolkraben stürzen sich auf sie, vor allem auf junge Kälber und hacken den Tieren die Augen und Gedärme aus, wie einer der Geschäftsführer, Bernd Große, erzählt.

Petzda wendet sich an verschiedene Ämter und bittet um Hilfe. Die bekommt sie nicht, stattdessen sei ihr sogar mit der Schließung des Betriebes gedroht worden, wie sie sagt. "Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre Tiere artgerecht zu halten, können wir die Anlage auch schließen", sei ihr am Telefon gesagt worden. Sie habe lediglich um Hilfe gebeten, dieser Satz sei Petzda im Gedächtnis geblieben, sagt sie.

Schuld an dem großen Bestand von Kolkraben soll ein Müllagerplatz in der Nähe sein. Die Massener Höfe suchen nun eine andere Lösung. Die Haltung der Gänse musste eingestellt werden, die trächtigen Kühe sollen wiederum an einen sicheren Ort gebracht werden. Die Tiere werden dafür verladen und auf eine zehn Kilometer entfernte Weide gebracht.