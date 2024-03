Pinguinfahrrad Turnow Montag, 25.03.2024 | 14:37 Uhr

Wirklich erschreckend wieviel Müll da zusammen kommt unglaublich Dank an die freiwilligen Helfern.

Wer erwischt wird beim illegalen Entsorgen von Müll da müssen die Strafen verzehnfacht werden !!!!

Der Spreewald ist doch keine Mülldeponie was denken die Typen die da Müll in die Umwelt werfen?