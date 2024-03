"Wer verstehen will, was ich ab 1990 tat und dachte, muss meinen Weg als Katholik in der DDR kennen", schreibt Hans Joachim Meyer in seiner Biografie mit dem Titel "In keiner Schublade", die er im Dezember 2015 veröffentlichte.

Minister für Wissenschaft und Bildung in der letzten DDR-Regierung, Wissenschaftsminister in Sachsen und viele Jahre lang Präsident des Zentralkomitees der Katholiken - das waren nur einige Aspekte im Leben von Hans Joachim Meyer, der beides war: Idealist und Realist.



1936 wurde Hans Joachim Meyer in Rostock geboren. Nach dem Abitur studierte er an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft in Potsdam.