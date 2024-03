Es gab in den "Putlitzer Nachrichten" durchaus spannende Berichte. So hat 1930 Hertha BSC in der kleinen Prignitzstadt gespielt, 1936 führte der olympische Fackellauf durch Putlitz und 1925 büxten aus einem Zirkus in der Stadt mehrere Affen aus. "Da hat ganz Putlitz Affen gejagt. Und bei einem Maurer sind die ins Haus rein und haben sämtliche Eier gefressen und alles, was nicht niet- und nagelfest war, auseinandermontiert", berichtet Waterstradt.

Glücklicherweise konnten alle Affen wieder eingefangen werden. Geburten, Hochzeiten und Sterbefälle waren genauso in den Zeitungen zu finden wie Berichte aus den Städten Perleberg, Pritzwalk, Wittenberge, Kyritz und Wittstock.