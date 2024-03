Das Busunternehmen Flixbus hatte zuletzt mitgeteilt, dass der Fahrer seit Abfahrt in Berlin um 8 Uhr am Steuer saß und alle Lenk- und Ruhezeiten eingehalten habe.

Der Fernbus war am Mittwochmorgen auf dem Weg von Berlin nach Zürich. Bei Leipzig - zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz - kam das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf die Seite.



Vier Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben, es gab zahlreiche Verletzte. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag mitteilte, handelte es sich bei den Todesopfern und eine 47 Jahre alte Frau aus Polen und eine 20-jährige Indonesierin, die beide in Berlin lebten, sowie eine 19-jährige Deutsche aus Bayern. Eine an der Unfallstelle gestorbene Frau konnte demnach bislang noch nicht identifiziert werden.

Sechs Personen erlitten nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen, die zum Teil sofort operiert werden mussten. Alle weiteren Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht und untersucht, ein Großteil von ihnen habe unverletzt oder mit leichten Verletzungen wieder entlassen werden können.

Insgesamt waren nach aktuellen Angaben der Polizei 54 Insassen in dem Bus. Flixbus hatte zuvor von 53 Fahrgästen und zwei Fahrern gesprochen.