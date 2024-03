Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Freitagabend in der Nähe von Angermünde in der Uckermark gegeben.



Nach Angaben der Polizeiinspektion Uckermark sollte am Pinnower Kreisel ein Auto kontrolliert werden. Der Fahrer gab jedoch Gas und soll mit rund 200 Stundenkilometern geflüchtet sein.



Auf seiner Flucht stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei wurden seine Beifahrerin und die zwei Insassen des anderen Fahrzeugs schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß weiter. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers und Hunden konnte er bislang nicht gefasst werden.