Nach einem Unfall ist die Autobahn 10 bei Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) wieder frei. Die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Frankfurt (Oder) sei zwischen dem Autobahndreieck Nuthetal und Ludwigsfelde aufgehoben worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Am Montagnachmittag waren dort zwei Lastwagen zusammengestoßen.