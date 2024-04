Altwestberlinerin Donnerstag, 18.04.2024 | 09:54 Uhr

Krass, was so ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung bewirken kann ;-) der Landesangelverband hatte sich auch dankenswerter Weise SOFORT dafür eingesetzt, dass Angeln NICHT unter die Sportbeschränkungen fällt - super damals!! Es gibt tatsächlich kaum etwas Schöneres als an einem der Seen in Ruhe die Natur beim Angeln zu genießen - Sonnenauf- oder untergänge, Nebelschwaden, Regenkringel auf dem Wasser, hach! Angeln ist auch so eine Sache, da zählt nicht mal das, was man heimbringt ;-) sondern das "Tun" an sich....