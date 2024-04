Wie die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg dem rbb am Dienstag mitteilte, hat sie beim Landgericht Neuruppin Anklage gegen einen damals 16-Jährigen erhoben. Er war Ende November in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, sich zu einem heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen mit gemeingefährlichen Mitteln verabredet zu haben.

Den Jugendlichen wird vorgeworfen, gemeinsam einen islamistisch motivierten Anschlag gegen vermeintlich "Ungläubige" geplant zu haben. Der Jugendliche aus NRW soll den geplanten Anschlag am 17. November vergangenen Jahres per Video in einer Chatgruppe von jungen Islamisten angekündigt haben. Der Plan sei gewesen, einen mit Gasflaschen gefüllten Kleintransporter auf dem Weihnachtsmarkt in Leverkusen-Opladen zur Explosion zu bringen. Nach der Tat wollten die beiden Jugendlichen offenbar gemeinsam ausreisen, um sich der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat - Provinz Khorasan" anzuschließen.

Der Junge aus Brandenburg wird von den dortigen Sicherheitsbehörden als "relevante Person" der islamistischen Szene eingestuft. Er soll in der Vergangenheit durch die Verbreitung von dschihadistischer Propaganda aufgefallen sein, war nach Angaben aus Sicherheitskreisen auch wegen anderer Delike polizeibekannt. Es gab bereits Verfahren wegen Delikten wie Raub, Erpressung und im Zusammenhang mit Drogen gegen ihn.