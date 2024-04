Eine stark betrunkene Autofahrerin hat in Berlin-Zehlendorf die Kontrolle über ihren Wagen verloren und sich bei der Kollision mit einem Straßenschild schwer verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trug die 54-Jährige bei dem Unfall am Dienstagabend auf der Potsdamer Straße Kopfverletzungen davon und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.