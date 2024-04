damarco ffo Montag, 15.04.2024 | 08:27 Uhr

Wieder schlechte Recherche lieber RBB! Seit Freitag 12.04 ca. 22 UHR fährt der RE10 und der RB43 im Busnotverkehr! Das voraussichtlich bis 17.04 müssen sich Kunden 3h in den Bus bis Cottbus setzen. Das nur weil die InfraGo ihre Baustellen nicht in den Griff bekommt. Geplant war dies so nicht! Niemand weis auch was genau los ist und weshalb man die Fährgäste in den Bus zwängt. Zudem der RE1 bis auf die oben genannten "geplanten Ausnahmen" fährt!



Was dann noch in Cottbus mit den Fußballfans passiert ist, setz dem ganzen die Krone auf. Man hat diese in der Nacht einfach sitzen lassen. Jene hatten Anrecht auf Verpflegung und Übernachtungsangebote. Die Lausitzer Rundschau berichtete darüber!



Wie Menschen zur Arbeit kommen interessiert dem Bund mit seinen desaströsen Baustellplanung nicht.