Mahnung Sonntag, 14.04.2024 | 11:50 Uhr

Ist schon schlimm, was unsere Vorfahren anderen Menschen angetan haben, zusahen, wegsahen und schwiegen oder mitmachten. Es wird nur wenige geben, die in ihren Familien keine Täter hatten. Täter sind auch jene, die das alles toleriert haben. Einen Großvater habe ich absolut entzaubert, der war Ortsgruppenleiter, musste er nicht sein, er hätte nicht dabei sein müssen. Aber er war dabei, so sieht es aus. An diesem Tag erinnere ich mich immer daran, was er war und was er tat. Er stammte übrigens aus Thüringen. Ich schäme mich für meinen Vorfahren, der damals tatsächlich mitmachte, ich hätte mir einen anderen Großvater gewünscht, eher ein Vorbild hinsichtlich der Menschlichkeit.

Heute ist das AfD Büro direkt neben der alten Villa meines Großvaters und ich denke immer, wer lässt dies an dieser Stelle nochmals ähnlich zu? Als wäre nur Zeit vergangen und nichts hat sich geändert. Es fängt immer harmlos an.