Großer Stern, Markgrafendamm, RE1 - Baustellen führen zu Verkehrseinschränkungen auf Straße und Schiene

Di 02.04.24 | 07:57 Uhr

Bild: dpa/Maximilian Koch

Autofahrer müssen sich seit Dienstagmorgen auf Behinderungen in der Region einstellen. In Berlin-Tiergarten wird die Ampelanlage erneuert, in Kreuzberg gibt es Kraneinsätze und in Marzahn Tiefbauarbeiten. Betroffen sind auch Bahnlinien durch Berlin und Brandenburg.



Autofahrer müssen sich am Dienstag auf einige Einschränkungen im Berliner Verkehr einstellen. Am Großen Stern in Berlin-Tiergarten wird ab Dienstag die Ampelanlage erneuert, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Bis Freitagabend sind der Kreisverkehr und alle Zufahrten für den Autoverkehr daher gesperrt. Ausnahmen gelten jedoch für Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Radfahrer und Fußgänger.



In Marzahn beginnen auf dem Pyramidenring Tiefbauarbeiten. Bis zum Frühjahr 2025 bleibt die Strecke zwischen Ecke Alte Rhinstraße und der Zweiteilung des Pyramidenrings gesperrt.



Stau auf A100

Noch voraussichtlich bis Sonntag bleib zudemt auf der Stadtautobahn A100 in Richtung Neukölln die "Ferienbaustelle" zwischen Tempelhofer Damm und Gradestraße. Laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin gibt es dort aktuell einen längeren Stau.

Einschränkungen auch in Friedrichshain und Kreuzberg

In Friedrichshain und Kreuzberg gibt es Einschränkungen wegen Kraneinsätzen. Der Markgrafendamm in Friedrichshain wird in beiden Richtungen zwischen Persiusstraße und Stralauer Allee ab etwa fünf Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt.



Am Dienstag ab fünf Uhr bis Freitagabend kommen Autofahrer außerdem nicht durch die komplette Reichenberger Straße in Kreuzberg: Hier ist die Durchfahrt zwischen Mariannen- und Manteuffelstraße für den Rad- und Autoverkehr gesperrt.

Massive Einschränkungen auch auf Bahnlinie

Es gibt ebenfalls Einschränkungen auf der Bahnlinie RE1. Betroffen ist laut der Ostdeutschen Eisenbahn Gmbh der Abschnitt zwischen dem Ostbahnhof in Berlin und dem Hauptbahnhof in Brandenburg an der Havel. Die Bauarbeiten erfolgen abschnittsweise und sollen bis nächste Woche Dienstag andauern. Bis Ende dieser Woche fahren demnach zwischen Berlin-Ostbahnhof und Werder nur zwei Züge pro Stunde und Richtung. Ersatzweise sollen die verbliebenen Regionalzüge oder alternative Verbindungen genutzt werden. Zwischen Werder und Brandenburg an der Havel entfallen alle Züge. Hier sollen Busse eingesetzt werden. Allerdings können dann Rollstühle, Kinderwagen und vor allem Fahrräder nur eingeschränkt befördert werden.

RE7

Entlang der RE7 in Richtung Dessau fallen Züge zwischen Berlin Friedrichstraße und Ostkreuz aus. Die Züge aus und in Richtung Bad Belzig fallen zwischen dem heutigen Dienstag und dem 25.4.2024 an unterschiedlichen Verkehrstagen in veschiedenen Abschnitten zwischen Potsdam-Rehbrücke und Berlin Ostkreuz aus, wie die Bahn mitteilt.

