Polizeikräfte haben in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Britz ein mutmaßliches Drogenlabor sowie Drogen in großer Menge ausfindig gemacht. Auf das Haus in der Andreasburger Straße war die Polizei am Samstagnachmittag aufmerksam geworden, nachdem dort in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss explosionsartige Knallgeräusche gemeldet wurden, wie sie am Sonntag mitteilte.



Vor Ort stellten die Einsatzkräfte mehrere geborstene Fenster in der Wohnung fest. Vorsichtshalber wurden daraufhin das Haus sowie zwei weitere benachbarte Häuser bis zum späten Samstagabend evakuiert. Verletzt wurde demnach aber niemand.