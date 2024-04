Die Anzeigetafeln der Berliner U-Bahn sind am Mittwoch auf mehreren Linien ausgefallen. "Aktuell zeigen unsere Daisy-Anzeiger auf einigen U-Bahnlinien leider keine Abfahrtszeiten an, sondern nur die jeweilige Fahrtrichtung", teilte ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe auf Anfrage mit.



Fahrgäste würden demnach auf den Bahnsteigen per Durchsagen informiert, dass die U-Bahnen trotz fehlender Minutenangaben fahren. "Unsere Fachleute arbeiten an einer Lösung des Problems", hieß es.



Zuvor hatte die BVG auf der Plattform X (ehemals Twitter) darüber berichtet, dass die Anzeigetafeln auch "Kein Zugverkehr" anzeigten. "Das ist falsch - die Züge sind unterwegs, teilweise verspätet", hieß es in dem Post. Die Anzeigetafeln am Wittenbergplatz waren vollkommen ausgefallen, auch entlang der U2 zeigten die Anzeigetafeln nichts an.