Nach dem Tod eines 41-jährigen Mannes am Dienstagabend in Berlin-Charlottenburg haben die Berliner Staatsanwaltschaft und Polizei Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 17.45 Uhr hatte eine 39-jährige Frau Rettungskräfte zu einem Studio in der Otto-Suhr-Allee alarmiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Kurz zuvor war der Mann, offenbar der derzeitige Freund der 39-Jährigen, während gemeinsamer sexueller Handlungen kollabiert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb.



Bei dem Verstorbenen wurde die Injektion eines Anästhetikums festgestellt. Die 39-Jährige soll ihrem Bekannten die Injektion gegeben haben. Sie wurde festgenommen.



Der Leichnam des 41-Jährigen soll am Mittwoch obduziert werden. Die Ermittlungen dauern an.