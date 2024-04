Am Freitagnachmittag ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der siebenjährige Junge kurz nach 14 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich der Knobelsdorffstraße in Höhe Kläre-Bloch-Platz hinter einem geparkten Transporter auf die Fahrbahn getreten sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Dabei prallte er demnach gegen ein Auto und stürzte. Ein Bein des Jungen wurde laut Polizei von einem Hinterrad des Wagens überrollt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Jungen den Angaben zufolge zunächst noch an der Unfallstelle und brachten ihn dann ins Krankenhaus, wo er mit einem Beinbruch stationär aufgenommen wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei ermittelt.