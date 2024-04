Auf dem Gelände des Yaam-Tanzclubs in Berlin-Friedrichshain ist es zu einer Auseinandersetzung mit tödlichem Ausgang gekommen.



Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach in der Nacht auf vergangenen Freitag ein 31 Jahre alter Mann nach einer Schlägerei zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren so schwer, dass er am Freitagabend in der Klinik verstarb, heißt es in der Mitteilung weiter.