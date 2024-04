olala Montag, 22.04.2024 | 12:07 Uhr

Der Geburtenrückgang kann doch nicht verwundern. Welche verantwortungsbewussten Mütter/Eltern können in den unruhigen Zeiten ein Kind in die Welt setzen? Soziale Unsicherheiten, politisch kritische Rahmenbedingungen .... Das Ältere vermehrt verstorben sind wundert mich auch nicht. Corona, medizinische Betreuung (fehlende Ärzte) und Medikamentenmangel haben ihren Teil beigetragen. Über Pflegenotstand will man gar nicht nachdenken. Ohne all die Ehrenamtlichen sähe es noch schlechter aus.