Nach mehr als elf Monaten Bau- und Reparaturarbeiten soll am Freitag der Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg wieder ohne Einschränkungen in beiden Richtungen befahrbar sein. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale am Mittwoch auf dem Nachrichtendienst X (früher Twitter) mit. Demnach haben die Wasserbetriebe ihre Arbeiten bereits abgeschlossen, die Sanierung der Fahrbahn liege in den letzten Zügen.